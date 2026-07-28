Ifo-Exporterwartungen steigen im Juli leicht

28.07.26 07:48 Uhr

DOW JONES--Die Ifo-Exporterwartungen sind im Juli auf minus 3,3 Punkte von minus 3,6 im Juni gestiegen. "Die Exportwirtschaft kommt weiterhin nicht richtig in Schwung", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die Unternehmen hoffen auf stärkere Impulse aus den internationalen Absatzmärkten."

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Bezogen auf einzelne Branchen zeigte sich ein gemischtes Bild: Die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen sind weiterhin sehr optimistisch, gleiches gilt für die Getränkehersteller. Auch im Maschinenbau und bei den Nahrungsmittelherstellern ist die Zuversicht zurück. Zuletzt hatten die Unternehmen dort eher mit rückläufigen Auslandsumsätzen gerechnet.

In der Automobilindustrie legten die Exporterwartungen zwar ebenfalls zu, bleiben aber im negativen Bereich. Einen deutlichen Rückschlag mussten dagegen die Hersteller von elektronischen und optischen Erzeugnissen verkraften. Sie rechnen mit sinkenden Exporten. Auch die Hersteller von Metallerzeugnissen erwarten rückläufige Auslandsumsätze.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cln

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July 28, 2026 01:49 ET (05:49 GMT)