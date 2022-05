ifo-Exporterwartungen steigen im Mai

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen tiefer -- CTS Eventim macht Gewinn -- TAG Immobilien verdient operativ mehr -- Snap wird Quartalsziele wohl verfehlen -- Zoom im Fokus

Fed-Mitglied Bostic hält Pause bei Zinserhöhungen für sinnvoll. ABOUT YOU will weiter wachsen. Eurex gewinnt Pensionsfonds-Manager als Kunden für Repo-Clearing. Lufthansa und Großreederei MSC wollen Alitalia-Nachfolgerin übernehmen.