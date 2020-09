Ifo: Geschäfte der Autoindustrie erholen sich sehr langsam

BERLIN (Dow Jones)--Die Erholung in der deutschen Automobilindustrie hat laut einer Konjunkturumfrage des Münchner Ifo Instituts im September langsame Fortschritte gemacht. Dennoch sei der Sektor noch nicht über den Berg, die Lage insgesamt noch immer schlecht. Auch die Geschäftserwartungen für die kommenden Monate sind in der Branche zuletzt wieder gesunken, so Ifo.

"Die Lage war katastrophal, später dann grottenschlecht. Jetzt ist sie nur noch schlecht. Darin besteht die Verbesserung", sagt Ifo-Experte Stefan Sauer.

Der Konjunkturindikator für die Automobilindustrie stieg im September auf minus 19,0 Punkte, nach minus 35,9 im August. Das Tief lag im April bei minus 87,0 Punkte. Die Geschäftserwartungen für die kommenden Monate fielen auf plus 28,8 Punkte, nach plus 36,1 im August und sogar plus 41,6 im Juli. Die Firmen rechnen außerdem weiter mit Personalabbau. Der entsprechende Indikator zeigt minus 38,6 Punkte, nach minus 46,1 im August.

Hoffnung machen dem Ifo Institut die Exporterwartungen, denn diese hellten sich im September etwas auf. Der Indikator stieg geringfügig auf 32,2 Punkte, nach 31,1 im August. Auch die Produktionspläne sind weiterhin expansiv geprägt. Der zugehörige Indikator erreichte 53,1 Punkte, nach 48,2 im August. Auch der Auftragsbestand hat sich gegenüber dem Vormonat weiter verbessert. Der Indikator stieg auf 53,7 Punkte, nach 39,1 im August.

Die Nachfrage dagegen hat sich deutlich im Vergleich zum Vormonat verschlechtert. Sie fiel auf 36,8 Punkte, nach 61,9 im August.

September 30, 2020 02:46 ET (06:46 GMT)