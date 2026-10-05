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Ifo: Geschäftsklima Autoindustrie stark verschlechtert

DOW JONES--Der Geschäftsklimaindex in der Automobilindustrie hat sich stark verschlechtert. Der Branchenindikator lag im September bei minus 35,0 Punkten, im Vergleich zu minus 22,0 Punkten im August. wie das Ifo-Institut mitteilte. Die Unternehmen bewerteten ihre Geschäftslage deutlich schlechter als im August und sogar noch schlechter als im Juni bzw. Juli, als sie einen bisherigen Tiefstand des Jahres 2026 erreichte. Die Geschäftserwartungen waren schon im August drastisch gesunken und verharrten im September auf tiefem Niveau. "Die Automobilindustrie steckt weiterhin in der Krise", sagte Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl.

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Diese Krisenstimmung ist laut Ifo-Mitteilung an vielen weiteren Indikatoren zu erkennen: So waren die Exporterwartungen in der Autoindustrie von Juli bis August gestiegen. Ähnliches galt für die Beschäftigungserwartungen. Im September seien beide Erwartungen erneut abgesackt. Die Unternehmen bewerteten im September überdies ihren Auftragsbestand erneut schlechter als im Vormonat. Ähnliches gelte für die Ertragslage, die immer vierteljährlich abgefragt wird. Sie ist den Unternehmensangaben zufolge im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal deutlich gesunken.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2026 01:59 ET (05:59 GMT)

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