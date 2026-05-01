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Ifo: Geschäftsklima in der Autoindustrie verschlechtert

04.05.26 08:07 Uhr

DOW JONES--Das Geschäftsklima in der Automobilindustrie hat sich im April verschlechtert. Der vom Ifo-Institut erstellte Indikator fiel auf minus 23,8 Punkte von minus 19,0 im März. Die Unternehmen bewerteten zwar ihre aktuelle Geschäftslage besser als im Vormonat, blickten aber erheblich pessimistischer auf die kommenden Monate. Die Geschäftserwartungen fielen auf minus 30,7 Punkte von minus 15,3 im März. "Die Iran-Krise belastet die ohnehin geschwächte Autoindustrie zusätzlich", sagte Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl.

In der Autoindustrie machten sich erste Anzeichen von Materialknappheit bemerkbar. Bei 9,3 Prozent der Unternehmen fehlten im April wichtige Vorprodukte, im März waren es noch knapp 1 Prozent. "Die Iran-Krise beeinträchtigt etwa die Produktion und Lieferung von Helium", sagte Wölfl, "einem Edelgas, das direkt und indirekt für die Automobilproduktion wichtig ist."

Helium wird zum Beispiel in der Chipproduktion, für Airbags, bei der Metallbearbeitung und der Leckortung von Batterien verwendet. Die EU bezieht mit etwa 40 Prozent einen bedeutenden Anteil ihres Heliumbedarfs aus Katar, so die Deutsche Rohstoffagentur. Alternative Importquellen sind rar.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2026 02:08 ET (06:08 GMT)