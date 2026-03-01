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Ifo-Geschäftsklima sinkt im März deutlich

25.03.26 10:11 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im März deutlich eingetrübt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank auf 86,4 (Vormonat: 88,4) Punkte, wie das Münchner Ifo Institut nach seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 85,5 Punkte erwartet.

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Der Ifo-Index ist das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer und gilt als zuverlässiger Indikator für die Entwicklung der nächsten sechs Monate.

Der Index zur Beurteilung der aktuellen Lage der befragten Unternehmen stagnierte im März 86,7 Punkten. Ökonomen hatten einen Rückgang auf 85,7 erwartet. Der Index für die Geschäftserwartungen fiel auf 86,0 (90,2) Zähler. Die befragten Volkswirte hatten einen Rückgang auf 86,3 Punkte vorhergesagt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2026 05:12 ET (09:12 GMT)