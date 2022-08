Ifo-Institut: 'Am Bau kippt die Stimmung'

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Wohnungsbau werden weiterhin viele Projekte storniert. Im Juli waren laut der Münchner Forschungseinrichtung Ifo-Institut 11,5 Prozent der Unternehmen davon betroffen. Mehr als 45 Prozent der Betriebe im Wohnungsbau meldeten Lieferprobleme. "Wir beobachten seit April eine Stornierungswelle", sagte Ifo-Forscher Felix Leiss am Donnerstag. "Am Bau kippt die Stimmung." Für das kommende halbe Jahr befürchteten sehr viele Unternehmen Geschäftsrückgänge. "Noch sind die Auftragsbücher prall gefüllt. Aber die explodierenden Baukosten, höheren Zinsen und schlechteren Fördermöglichkeiten stellen mehr und mehr Projekte in Frage", sagte Leiss./rol/DP/stw