Ifo-Institut: Anteil existenzbedrohter Unternehmen steigt nur wenig

Heute im Fokus

Verfallstag: DAX schwächer -- Asiens Börsen uneins -- EZB-"Falken" wollten wohl stärke Zinssteigerung -- TeamViewer will bei Man-United-Sponsoring kürzen -- EVOTEC, Porsche im Fokus

Beiersdorf übernimmt belgische Life-Science-Firma. Schaeffler baut eigene Wasserstoffanlage. Südzucker peilt Gewinnwachstum in 2023 an. Munich-Re-CFO "unverändert zuversichtlich" für Jahresgewinnziel. TotalEnergies und Aramco planen Großinvestition in petrochemischen Komplex.