Ifo-Institut: Banken weniger zurückhaltend bei Krediten an Unternehmen

BERLIN (Dow Jones)--Für deutsche Unternehmen ist es nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung einfacher geworden, neue Kredite zu bekommen. 22,7 Prozent jener Unternehmen, die gegenwärtig Verhandlungen führten, hätten im März von Zurückhaltung bei den Banken berichtet. Im Dezember seien es noch 30,0 Prozent gewesen. Das geht laut den Angaben aus den Umfragen des Institutes hervor. "Die Turbulenzen bei einigen internationalen Banken haben keine Auswirkung auf die Kreditvergabe in Deutschland", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen.

"Die Unternehmen gewöhnen sich auch nach und nach an das neue Zinsumfeld", fügte er hinzu. Der Rückgang bei der Ifo-Kredithürde war laut den Angaben vor allem zurückzuführen auf die Industrie (von 27,8 auf 17,3 Prozent) und auf die Dienstleister (von 34,6 auf 26,5 Prozent). Im Groß- und Einzelhandel (15,9 respektive 22,1 Prozent) sowie im Baugewerbe (26,9 Prozent) seien die Zahlen nahezu unverändert geblieben. Kleinstunternehmen und Selbstständige seien weiterhin deutlich stärker betroffen. Hier berichteten rund 40 Prozent der Unternehmen, dass es schwierig sei, an Kredite zu kommen. In der Veranstaltungsbranche seien es sogar 50 Prozent.

March 31, 2023