Ifo-Institut erwartet weniger Wachstum - Aber bis zu 6,1 Prozent Inflation

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX im Plus -- Asiens Börsen letzlich stark -- LPKF rutscht in die roten Zahlen -- AUTO1 verdoppelt Quartalsumsatz -- Deutsche Euroshop, TotalEnergies, NORMA im Fokus

BP beteiligt sich an Offshore-Windprojekt in Japan. Stellantis will Werk in Termoli in Batteriezellfabrik umwandeln. LEONI erwartet niedrigere Umsätze. DIC Asset hebt Jahresziele an. Toyota legt neues Aktienrückkaufprogramm auf. ZTE kann Bewährung in den USA beenden. INDUS rechnet nach gutem Jahresstart mit Unsicherheiten für 2022.