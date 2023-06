ifo-Institut: Geschäftsklima für Selbstständige tiefer im Minus

BERLIN (Dow Jones)--Das Geschäftsklima für Selbstständige hat sich nach Angaben des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung verschlechtert. Die aktuelle ifo-Befragung für dieses Segment, der Jimdo-ifo-Geschäftsklimaindex für Selbständige, sank im Mai nicht saisonbereinigt auf minus 8,6 Punkte von minus 3,2 Zählern im April. "Die Sorgenfalten bei den Geschäftsleuten vertiefen sich", sagte ifo-Expertin Katrin Demmelhuber. "Im Moment kommen zu wenig neue Aufträge herein."

Insbesondere die Einschätzungen zur weiteren Entwicklung fielen den Angaben zufolge deutlich pessimistischer aus als im vergangenen Monat. Auch die Geschäftslage verschlechterte sich demnach, hier hielten sich aktuell die positiven und negativen Urteile noch die Waage. Im Vergleich zur Gesamtwirtschaft habe sich das Geschäftsklima bei den Selbstständigen deutlich ungünstiger entwickelt. Bei den Dienstleistern habe der Pessimismus bei den Erwartungen zugenommen. Allerdings war die aktuelle Lage den Angaben zufolge im Mai besser als im April. Insbesondere in der Hotellerie und in der Gastronomie entwickelten sich demnach die laufenden Geschäfte deutlich besser als zuletzt. Im Einzelhandel habe sich die Geschäftssituation verbessert. Die pessimistischen Einschätzungen zur weiteren Entwicklung hätten etwas abgenommen, so das Institut.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/uxd

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2023 02:25 ET (06:25 GMT)