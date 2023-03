Ifo-Institut: Geschäftsklima in der Chemie hellt sich auf

BERLIN (Dow Jones)--Das Ifo-Geschäftsklima in der chemischen Industrie hat sich im Februar nach Angaben des Instituts etwas aufgehellt. Es stieg demnach auf minus 18,5 Punkte, nach saisonbereinigt korrigierten minus 25,6 im Januar. "Über dem Berg ist die chemische Industrie noch nicht. Die Erwartungen der Unternehmen sind weniger pessimistisch, mit ihrer aktuellen Situation sind im Februar jedoch wieder mehr Unternehmen unzufrieden als im Januar", sagte Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf. Das liege zum einen an einer schwachen Nachfrage, zum anderen an einem rückläufigen Auftragsbestand. Auch aus dem Exportgeschäft würden keine Impulse erwartet.

"Die Chemische Industrie plant seltener die Preise zu erhöhen. Das kann die Nachfrage ankurbeln, belastet aber ihre ohnehin schon angespannte Ertragslage noch weiter, wenn sie ihre Produktionskosten nicht im vollen Umfang an den Kunden weitergeben", sagte Wolf. Allerdings gab es im Februar laut dem Institut auch ein paar Lichtblicke: Die Versorgung mit Vorprodukten hat sich demnach spürbar verbessert. Nur noch 17,4 Prozent der Unternehmen hätten Engpässe gemeldet. Im Dezember 2021 sei mit 73 Prozent der Höchststand erreicht worden. Und die Firmen wollten ihre Produktion erhöhen. Der entsprechende Indikator sei das zweite Mal in Folge im positiven Bereich geblieben.

March 09, 2023 02:24 ET (07:24 GMT)