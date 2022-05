Ifo-Institut: Homeoffice-Nutzung sinkt kaum

Von Andreas Kißler

MÜNCHEN/BERLIN (Dow Jones)--Der Anteil der deutschen Beschäftigten, die zumindest teilweise im Homeoffice arbeiteten, ist im April nach einer Umfrage des Ifo-Insituts für Wirtschaftsforschung auf 24,9 Prozent gesunken. Im März waren es laut dem Institut 27,6 Prozent. "Die Homeoffice-Nutzung bleibt damit nach Abschaffung der Pflicht am 20. März auf einem hohen Niveau. Offenbar haben sich viele Unternehmen dauerhaft auf flexiblere Modelle eingestellt", sagte Jean-Victor Alipour, Experte für Homeoffice beim Ifo-Institut. Allerdings hatte das Institut den Angaben zufolge ein Homeoffice-Potenzial von 56 Prozent über die gesamte deutsche Wirtschaft hinweg berechnet.

In der Automobilbranche fiel der Homeoffice-Anteil laut der Umfrage beachtlich von 28,4 auf 17,8 Prozent. Für das Verarbeitende Gewerbe insgesamt fiel der Wert demnach nur leicht von 18,6 auf 16,3 Prozent. Bei den Dienstleistern bleibe das Homeoffice-Angebot im Durchschnitt am größten. Der Anteil fiel auf 35,3 Prozent, nach 38,7 im März. So arbeiteten bei den IT-Dienstleistern noch 72,3 Prozent von zuhause, nach 76,8 im März.

