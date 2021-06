Ifo-Institut: Lage der Autoindustrie auf Drei-Jahres-Hoch

Die Geschäfte der deutschen Autohersteller und ihrer Zulieferer sind im Mai nach Berechnungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung deutlich besser gelaufen als im Vormonat. Der Indikator zur Geschäftslage stieg auf plus 36,6 Punkte von plus 23,7 im April. Das sei der beste Wert seit September 2018. "Die Geschäfte laufen im Moment noch sehr gut", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Aber die ersten dunklen Wolken ziehen wieder auf, vermutlich wegen des Chipmangels."

Der Optimismus der Automanager der letzten Monate sei erst einmal verflogen. Der entsprechende Indikator sackte auf minus 1,4 Punkte, nach plus 23,2 im April. Das ist laut dem Institut der schlechteste Wert seit Mai 2020.

"Die Nachfrage konnte nicht mehr so stark zulegen wie zuletzt", erklärte Wohlrabe. Dieser Indikator fiel im Mai auf plus 4,7 von plus 40,2 im April. Entsprechend verlangsamte sich laut den Angaben das Wachstum des Auftragsbestandes. Der Wert sank auf 20,9 Punkte, von 42,1 Punkten.

Die Produktion solle daher langsamer wachsen. Der Indikator fiel auf plus 9,7, von plus 42,0. Auch die Exporterwartungen brachen weg, auf plus 0,2, nach plus 28,6 im April. Die Beschäftigungspläne sehen einen Arbeitsplatzabbau vor. Der Indikator ließ leicht nach auf minus 30,2, nach minus 29,4 im April.

MÜNCHEN/BERLIN (Dow Jones)