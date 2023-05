Ifo-Institut: Materialengpässe in der Industrie rückläufig

BERLIN (Dow Jones)--Die Probleme bei der Beschaffung von Rohstoffen und Vorprodukten in der Industrie haben sich nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung verringert. Im April berichteten 39,2 Prozent der befragten Firmen von Engpässen, im März waren es noch 41,6 Prozent, geht laut dem Institut aus dessen aktueller Umfrage hervor. "Nicht zuletzt, weil auch die Anzahl an neuen Aufträgen gestiegen ist, sind das gute Nachrichten für die Industrie", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Die Unternehmen hätten sich aber sicherlich auch über einen stärkeren Rückgang gefreut."

Nur in 4 von 18 betrachteten Branchen liege der aktuelle Wert unterhalb des jeweiligen langfristigen Mittelwertes. "Eine tiefgreifende Entspannung steht in der Industrie noch aus", ergänzte Wohlrabe. Bei den Herstellern von elektrischen Ausrüstungen sank der Anteil laut den Angaben um knapp 10 Prozentpunkte auf 51,3 Prozent. Einen noch stärkeren Rückgang, von 21,6 auf 5,1 Prozent, gab es demnach in der Getränkeindustrie.

Mit 73,5 Prozent sei das Problem der Lieferengpässe bei den Herstellern von Datenverarbeitungsgeräten sowie optischen und elektronischen Erzeugnissen gegenwärtig am größten. Auch in der Autobranche liege der Anteil mit knapp 70 Prozent weiterhin sehr hoch. Nach einer zuletzt deutlichen Entspannung berichteten die Möbelhersteller wieder mehr von Problemen bei der Materialbeschaffung, mit 19 Prozent nach 10,4 Prozent.

May 03, 2023