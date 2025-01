Ifo-Institut: Nahezu alle Industriezweige wollen Stellen streichen

DOW JONES--Industrieunternehmen in Deutschland wollen weitere Stellen streichen. Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts wollen nahezu alle Industriezweige mit weniger Mitarbeitern auskommen. Allerdings ist der Umfrage zufolge in der gesamten Wirtschaft die Personalplanung der Unternehmen etwas weniger restriktiv, was auf den Dienstleistungssektor zurückzuführen ist. Das Ifo Beschäftigungsbarometer stieg im Januar auf 93,4 Punkte, nach 92,4 Punkten im Dezember.

"Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt angespannt", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Es gibt weiterhin die Tendenz, Personal abzubauen."

Bei den Dienstleistern legte das Barometer zu und drehte in den positiven Bereich. Zuletzt war es kontinuierlich gesunken. Im Tourismus und von IT-Dienstleistern werden laut Ifo neue Mitarbeiter gesucht. In der Industrie zeichne sich gegenwärtig keine Erholung ab. Ähnliches gelte für den Handel, wo aufgrund einer schwachen Kauflaune der Verbraucher weniger Personal gebraucht wird. Im Baugewerbe besteht hingegen eher die Tendenz, die Mitarbeiterzahl konstant zu halten, wie Ifo erklärte.

January 30, 2025 02:11 ET (07:11 GMT)