ifo-Institut sieht EU-Regelwerk für "grüne" Finanzanlagen kritisch

BERLIN (Dow Jones)--Das ifo-Institut sieht die Einführung eines EU-Regelwerks für "grüne" Finanzanlagen kritisch. Das als Taxonomie bekannte Regelwerk reduziere die gesamtwirtschaftliche Leistung und könnte weltweit zu weniger Klimaschutz führen, so das Fazit einer aktuellen Untersuchung von ifo-Präsident Clemens Fuest und ifo-Forscher Volker Meier. Erfolgsversprechender für den Klimaschutz sei jedoch der Emissionshandel.

"Die Taxonomie ist nicht mit anderen klimapolitischen Instrumenten abgestimmt, vor allem untergräbt sie die Effizienzvorteile des CO2-Preises", sagte Fuest. Die beiden Autoren bezweifeln zudem das mögliche Ziel, künftige Regierungen auf Basis dieser EU-Verordnung an eine striktere Umweltpolitik zu binden. Zwar wäre das Kapital langfristig in "grüne" Investments gebunden, aber die Zahlungsbereitschaft in der Bevölkerung für zusätzliche umweltpolitische Maßnahmen sinke.

"Der Emissionsrechtehandel ist als Instrument der Klimapolitik besser als die EU-Taxonomie, die quasi planwirtschaftlich definiert, was 'grüne' Finanzanlagen sind und was nicht", sagte Meier. Um die Treibgashausemissionen zu verringern, würde die EU besser damit fahren, die Emissionsrechtezuteilung direkt zu verknappen.

In der Taxonomie legt die EU-Kommission Regeln fest, welche Investitionsprodukte als nachhaltig angesehen werden. Diese Kriterien sollen helfen, Finanzmittel bevorzugt in solche "grüne" Anlagen zu leiten. Außerdem ist damit zu rechnen, dass die EU diese Regeln bei der Finanzierung von Projekten anwendet.

May 18, 2022