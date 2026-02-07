DAX24.975 -0,1%Est506.298 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6600 +1,9%Nas26.214 +1,5%Bitcoin51.442 +0,3%Euro1,1399 -0,2%Öl73,00 +0,1%Gold3.970 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil um 25.000 Punkte -- Gewinne an den Börsen in Asien -- Nike übertrifft Erwartungen -- Trumps Kryptogeschäfte bringen eine Milliarde Dollar -- Bayer, Samsung, SK hynix, adidas im Fokus
Top News
EZB erwägt Verdopplung der Mindestreserve für Banken EZB erwägt Verdopplung der Mindestreserve für Banken
Schneider Electric-Aktie fällt: Übernahme von Industrie-KI-Anbieter Cognite vollzogen Schneider Electric-Aktie fällt: Übernahme von Industrie-KI-Anbieter Cognite vollzogen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ifo-Institut sieht 'Hoffnungsschimmer' für die Chemie

01.07.26 08:34 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der chemischen Industrie steigt. Das vom Münchner Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima für die Branche lag im Juni bei 17,8 Punkten - das waren 11,2 mehr als noch im Mai. Dennoch warnt Ifo-Expertin Anna Wolf: "Von einer nachhaltigen Trendwende kann noch keine Rede sein." Die strukturellen Probleme der deutschen Chemie blieben erhalten. "Doch nach langer Zeit zeichnet sich erstmals wieder ein Hoffnungsschimmer ab."

Vor allem die aktuelle Lage wird inzwischen wieder relativ solide eingeschätzt. Sie stieg den dritten Monat in Folge und liegt nun mit minus 2,9 Punkten nur noch minimal im negativen Bereich. Es ist zudem der höchste Wert seit 2024. Doch auch die Geschäftserwartungen, die im Mai noch auf ein Mehrjahrestief gefallen waren, stiegen deutlich. Mit minus 31,5 Punkten sind sie allerdings noch immer schlecht.

Nahostkonflikt hat großen Einfluss

"Das Geschäftsklima in der Chemieindustrie profitiert von leichten Rückgängen bei den Preisen für Energie und einzelnen Vorprodukten nach der sich abzeichnenden Entspannung im Nahostkonflikt", sagt Wolf.

Andererseits hat der Konflikt im Nahen Osten der Brache als Sondereffekt auch geholfen: Aufgrund von Lieferausfällen aus dem Nahen Osten und dem besonders betroffenen Asien verlagert sich die Nachfrage nach chemischen Produkten zu deutschen und europäischen Herstellern. So stieg der Auftragseingang und die Produktion stabilisierte sich. Zudem hoffen die Unternehmen auf mehr Exporte./ruc/DP/jha