Ifo Institut: Stimmung in der Autoindustrie leicht verbessert

BERLIN (Dow Jones)--Die Stimmung in der deutschen Automobilindustrie und ihren Zulieferern hat sich im Februar im Vergleich zum Vormonat dank optimistischerer Erwartungen verbessert. Der Indikator stieg im Februar auf minus 2,3 Punkte, nach minus 7,7 im Januar, so das Ergebnis der neueste Konjunkturumfrage des Ifo Instituts. Damit hielten sich die positiven und negativen Einschätzungen in etwa die Waage. Gleichzeitig blicken die Manager merklich optimistischer auf die kommenden Monate.

"Im Moment herrscht noch Winter bei den Autobauern. Aber sie freuen sich auf den Frühling", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen.

Im Februar war die Nachfrage eher schleppend, und der entsprechende Umfragewert fiel auf minus 3,6 Punkte, nach plus 10,6 im Januar. Der Auftragsbestand legte dementsprechend nur leicht zu. Der Umfragewert lag bei 8,6 Punkten. Der Bestand im Fertigwarenlager ist größer als üblich. Der Indikator fiel auf minus 9,1 Punkte, nach 5,1 im Januar.

Allerdings stiegen die Erwartungen für die kommenden Monate von plus 15,1 auf plus 37 Punkte. Die Produktion soll wieder deutlich hochgefahren werden. Der Indikator stieg auf plus 35,3 Punkte, nach minus 0,5 im Januar. "Der Blick ins Ausland macht die Branche gerade glücklich", erklärte Wohlrabe.

Die Autobauer rechnen mit einer Zunahme des Exportgeschäfts. Der Indikator erreichte plus 10,7 Punkte im Februar. Allerdings werden die Unternehmen für ihre Pläne weniger Mitarbeiter benötigen. Die Beschäftigungspläne sehen weiter einen Arbeitsplatzabbau vor.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2021 02:42 ET (07:42 GMT)