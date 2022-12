Ifo: Liefersituation im Einzelhandel entspannt sich teilweise

GO

Heute im Fokus

DAX eröffnet kaum bewegt -- Asiatische Börsen uneins -- Uniper-Aktien müssen SDAX verlassen -- FTX-Gründer soll an USA ausgeliefert werden -- METRO schlägt Indiengeschäft los -- Rheinmetall im Fokus

RTL will offenbar Gruner+Jahr-Zeitschriften verkaufen. Italien gibt grünes Licht für ITA-Verkauf - Luthansa gilt als Favorit. FDA erteilt Roches COVID-19-Mittel Actemra Zulassung bei Erwachsenen. Steigende Kosten drücken auf Ergebnis bei HORNBACH Holding. Marktanteil deutscher Autobauer in China sinkt. Commerzbank hält Öffnung von Filialen an Samstagen für denkbar.