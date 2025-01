Ifo: Ökonomen aus USA und Westeuropa haben größte Angst vor Trump

DOW JONES--Wirtschaftsexperten aus den USA und Westeuropa blicken einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge mit extremem Pessimismus auf die zweite Präsidentschaft von Donald Trump. Ökonomen aus anderen Regionen erwarten hingegen wenig bis keine negativen Auswirkungen oder sind sogar hoffnungsvoll gestimmt. Das geht aus dem Economic Experts Survey hervor, einer vierteljährlichen Umfrage des Ifo-Instituts und des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik, an dem vom 4. bis 18 Dezember 1.398 Experten aus 125 Ländern teilgenommen haben.

"Die Sorge, dass Donald Trump der Wirtschaft schadet, ist vor allem in westlichen Industrieländern verbreitet", sagte Ifo-Forscher Niklas Potrafke. "In Afrika, Lateinamerika und Asien rechnen die Experten dagegen kaum mit negativen Effekten auf das Wirtschaftswachstum ihrer Länder."

Die Regionen Zentral- und Südasien sowie das nördliche, östliche und südliche Afrika wiesen den größten Optimismus in Bezug auf das Wirtschaftswachstum auf und haben überdies positivere Erwartungen an die zukünftige US-Handelspolitik unter Donald Trump. In Nordamerika, Europa und Ozeanien denken dagegen fast alle Experten, rund 80 Prozent, dass der internationale Handel mit Trumps Regierungsantritt schwieriger werden wird, wie das Ifo-Institut erklärte.

Die Meinung der Regionen waren auch unterschiedlich bei der Frage, welchen Beitrag Trump zur Lösung aktueller Konflikte leisten kann. Während die Befragten in den USA und Europa auch hier negative Effekte befürchten, äußern Expertinnen und Experten in Afrika, Osteuropa, Zentral- und Südasien sogar positive Erwartungen. In der Ukraine hofft die Mehrheit beispielsweise auf den Einfluss von Trump, in Deutschland sieht man Trumps Einfluss dagegen mehrheitlich negativ.

Die globale Übereinstimmung aller ist allerdings groß, wenn es um die Auswirkungen von Trumps Präsidentschaft auf die Klimapolitik geht: 78 Prozent der Antwortenden erwarten hier einen negativen Effekt, erklärte das Ifo-Institut.

