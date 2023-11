ifo: Ökonomen sehen deutlich schlechtere wirtschaftspolitische Lage

BERLIN (Dow Jones)--Wirtschaftsexpertinnen und -experten sehen eine deutlich verschlechterte wirtschaftspolitische Lage in Deutschland, Österreich und der Schweiz gegenüber dem Vorquartal. Dies zeigt der Economic Experts Survey, eine globale vierteljährliche Umfrage des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik. Sie bewerteten die Wirtschaftspolitik in Deutschland und Österreich mit jeweils minus 16 Punkten und in der Schweiz mit minus 8 Punkten, auf einer Skala von minus 100 bis plus 100, wie das ifo-Institut mitteilte. Diese Bewertungen wichen vom weltweiten Durchschnitt von plus 0,5 Punkten ab.

"In Deutschland kritisieren die Experten, dass die Wirtschaftspolitik planlos erscheint und zu wenig auf Marktmechanismen setzt", sagte ifo-Forscher Niklas Potrafke. In Großbritannien allerdings sanken die Bewertungen laut den Angaben noch stärker um 27 Punkte, in Italien um 21 und in Spanien nur um 2 Punkte. In Frankreich hingegen schätzten die örtlichen Experten die Wirtschaftspolitik leicht positiver ein, plus 1 Punkt. In den USA waren die örtlichen Experten mit plus 9 Punkten deutlich positiver gestimmt, in China waren es plus 4 Punkte, aber viel weniger als in Indien mit plus 34 Punkten. Japan schnitt dagegen mit minus 13 Punkten fast so schlecht ab wie Deutschland.

An der Umfrage vom 26. September bis 11. Oktober 2023 nahmen laut den Angaben 1.541 Wirtschaftsexpertinnen und -experten aus 128 Ländern teil.

