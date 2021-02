Ifo-Präsident Fuest gegen zu frühes Aufgeben der Schuldenbremse für 2022

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, hält es noch für zu früh, um Aussagen über ein Einhalten der Schuldenbremse im kommenden Jahr zu machen. Bei einer Web-Veranstaltung der Stiftung Marktwirtschaft verwies der Ökonom auf Annahmen des Internationalen Währungsfonds (IWF), nach denen ab 2022 gesamtstaatliche Budgetüberschüsse erreicht würden und die Schuldenbremse wieder eingehalten werden könne. "Das wird im Moment anders diskutiert in Deutschland", räumte Fuest ein.

In der Tat sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt unklar, ob die Wirtschaftsentwicklung so günstig verlaufe. "Daraus folgt aber nicht, dass wir jetzt schon für 2022 die Rückkehr zur Schwarzen Null oder zumindest zur Schuldenbremse aufgeben sollten", betonte Fuest. Man müsse einfach die Wirtschaftsentwicklung abwarten. "Wenn es schlecht läuft, insbesondere wenn wir die Impfungen weiter verzögern, wird es garantiert nicht klappen - aber es ist jetzt noch zu früh zu sagen, ob es klappt oder nicht."

Fuest plädierte für eine "wachstumsorientierte Politik", um die Schuldenquote zu drücken. "Wenn man so will, ist der Königsweg das Herauswachsen aus den Schulden." Die niedrigen Zinsen ermöglichten dies, nötig sei aber eine sehr bewusste Politik des Managements von Staatsausgaben und auch -einnahmen. "Wir müssen wachstumsstützende Ausgaben favorisieren", forderte der Ifo-Chef. Zugleich mahnte Fuest, man müsse aufpassen, dass "nicht alle Dämme brechen" und jegliche Ausgabe wegen der Krise als völlig unproblematisch erscheine. "Das ist ja der Eindruck, der in Deutschland so vorherrscht", kritisierte Fuest. "Das ist gefährlich, wenn wir die Staatsfinanzen stabilisieren wollen."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2021 07:09 ET (12:09 GMT)