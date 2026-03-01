DAX23.578 -1,6%Est505.762 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0700 -0,3%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin60.067 -0,2%Euro1,1597 -0,1%Öl91,32 -0,1%Gold5.187 ±-0,0%
Ifo-Präsident Fuest warnt vor vorschnellen Eingriffen bei Spritpreisen

11.03.26 10:27 Uhr

DOW JONES--Der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hat vor staatlichen Eingriffen zur Senkung der Öl- und Gaspreise für Verbraucher gewarnt. "Preissignale über Rabatte oder Steuersenkungen auszuschalten, ist volkswirtschaftlich schädlich", sagte er. Fuest wies außerdem darauf hin, dass die Lasten höherer Weltmarkpreise von der deutschen Wirtschaft gemeinsam zu tragen seien und man Entlastungen auf einer Seite durch Mehrbelastungen auf anderen Seiten ausgleichen müsste.

Für die Weltwirtschaft wirkt ein höherer Ölpreis laut Ifo wie eine zusätzliche Steuer: Energie, Transport und viele Güter werden teurer, was Inflation erhöht und das Wachstum dämpfen kann. Deutschland kann außerdem die Weltmarkpreise für Öl oder Gas nicht beeinflussen. Es könnte nur den Preis beeinflussen, den Konsumenten in Deutschland für Öl und Gas zahlen, denn in diesen Preisen sind heimische Steuern enthalten.

Die Bundesregierung könnte beispielsweise die Mineralöl- oder die Mehrwertsteuer auf Öl und Gas senken. "Das führt aber nicht dazu, dass die volkswirtschaftlichen Kosten für diese Energieträger sinken. Würden die Steuern an dieser Stelle gesenkt, müssten sie also entweder über andere Steuern oder über verminderte staatliche Leistungen gegenfinanziert werden", argumentieren die Konjunkturforscher. Wenn Öl und Gas knapp seien und damit zeitweise teurer würden, ist das laut Ifo ein wichtiges Preissignal für Konsumenten, weniger davon zu verbrauchen, wenn sie können.

Eine der großen Stärken der Marktwirtschaft sei, dass Preisänderungen Anreize setzten, das Kaufverhalten anzupassen. Diejenigen, die am meisten fossile Energie verbrauchten und nicht ausweichen könnten, seien am stärksten von den Preissteigerungen betroffen. Vor allem für ärmere Menschen könnten daraus schmerzhafte Belastungen erwachsen. Allgemeine Senkungen von Energiesteuern seien aber kein zielgenaues Instrument, um Bedürftigen zu helfen.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 05:27 ET (09:27 GMT)