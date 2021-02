Ifo: Produktionserwartungen der Industrie steigen

BERLIN (Dow Jones)--Die Produktionserwartungen der deutschen Industrie haben sich etwas aufgehellt. Sie stiegen im Januar von 5,1 auf 8,4 Punkte, wie aus der jüngsten Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung hervorgeht. "In der Autoindustrie und der Pharmazie sind die Erwartungen deutlich gestiegen", erklärte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. "Hingegen deutlich gesunken ist der Indikator bei den Herstellern von Möbeln und von Bekleidung."

In der Autoindustrie und ihren Zulieferern haben sich die Erwartungen zwar deutlich verbessert. Der Indikator blieb aber negativ bei minus 4 Punkten, nach minus 18 im Dezember. In der Pharmazie stieg der Indikator von 6 Punkten auf 16 im Januar. Bei den Herstellern von Getränken kletterte er von 0 auf 9 Punkte, in der Chemie auf 15 Punkte. Dagegen fiel der Indikator bei der Bekleidung binnen eines Monats deutlich von plus 42 auf minus 81 Punkte, bei Möbeln von plus 24 auf nun minus 16. Auch bei Herstellern von Textilien und von Leder, Lederwaren und Schuhen haben sich die Aussichten eingetrübt.

