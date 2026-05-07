Ifo: Stimmung in der Autoindustrie verschlechtert

DOW JONES--Die Stimmung in der deutschen Autoindustrie hat sich im Juni nach Angaben des Ifo-Instituts verschlechtert. Der Geschäftsklimaindex in der Automobilindustrie fiel auf minus 21,4 Punkte von minus 20,7 Punkten im Mai, wie das Ifo mitteilte. Die Unternehmen bewerteten ihre aktuelle Geschäftslage demnach deutlich schlechter als im Vormonat. Gleichzeitig sehen sie den kommenden Monaten deutlich weniger pessimistisch entgegen. "Der Zick-Zack-Kurs, den wir bei der Stimmung in der Automobilbranche über das Jahr 2025 beobachten konnten, hat sich dieses Jahr bislang fortgesetzt", sagte Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl.

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Eine Stütze für die Branche liefert das Geschäft im Inland und im europäischen Ausland. Im Inland sei die Elektromobilität nach wie vor Wachstumstreiber, erklärt Wölfl. Von Januar bis Mai 2026 wurden in Deutschland knapp 284.000 rein batteriebetriebene Fahrzeuge (BEV) neu zugelassen. Das sind 40 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit liegt der durchschnittliche Anteil von BEVs an allen Neuzulassungen bislang im Jahr 2026 bei knapp 24 Prozent. Von Januar bis Mai 2025 lag die Quote noch bei 17 Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/rio

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July 03, 2026 02:16 ET (06:16 GMT)