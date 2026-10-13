Ifo: Strengere KI-Regulierung gefährdet zusätzliche Wertschöpfung

13.10.26 09:55 Uhr

DOW JONES--Deutschland kann nach Erkenntnissen des Ifo-Instituts nur einen Teil des Wertschöpfungspotenzials durch Künstliche Intelligenz (KI) nutzen, wenn der Zugang zu Trainingsdaten für KI-Modelle weiter eingeschränkt wird. Generative KI könnte Deutschland laut einer Ifo-Modellrechnung bis 2034 zusätzliche Wertschöpfung von 440 Milliarden Euro pro Jahr bringen. Diese Summe würde sich um 155 Milliarden Euro - also um gut ein Drittel - reduzieren, wenn der Zugang der KI-Entwickler zu Trainingsdaten erschwert würde.

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"Wer ein europäisches KI-Spitzenmodell will, kann nicht gleichzeitig den Zugang zu Trainingsdaten unnötig kompliziert machen. Beides zusammen geht nicht", sagt Ifo-Experte Oliver Falck, Leiter des Ifo-Zentrums für Innovationsökonomik und digitale Transformation.

Das Potenzial setzt sich laut Ifo-Mitteilung aus rund 330 Milliarden Euro durch breite KI-Nutzung, 65 Milliarden Euro aus produktiverer Forschung und 45 Milliarden Euro aus der KI-Entwicklung in Deutschland zusammen. Falck und sein Koautor Martin Thelle, Senior Partner bei Implement Consulting Group, zeigen, über welche vier Kanäle eine restriktivere Regulierung wirkt: langsamere Verbreitung (45 Milliarden Euro), weniger leistungsfähige Modelle (75 Milliarden Euro), verlorenes Forschungspotenzial (25 Milliarden Euro) und geringere Entwicklung in Europa (10 Milliarden Euro).

Die leistungsfähigsten KI-Sprachmodelle benötigten riesige und vielfältige Datenmengen. Der größte urheberrechtsfreie Datensatz in Europa umfasse nur zwei bis drei Billionen Tokens, international führende Modelle nutzen aber bereits 15 bis 36 Billionen.

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Bisher galt auch für kommerzielle Nutzungen die Text-und-Data-Mining-Ausnahme der EU-Urheberrechtsrichtlinie. Die Autoren plädieren dafür, diese zu erhalten - mit verhältnismäßigen Transparenzpflichten, einem praktikablen, weltweit anerkannten Opt-out-Standard und freiwilligen Lizenzpartnerschaften. Alternativ könnte Europa Bedenken nicht über zusätzliche Input-, sondern über Output-Regulierung adressieren. Die EU-Kommission überprüft die Richtlinie seit Mai 2026; schon diese Unsicherheit verursacht den Autoren zufolge bereits Kosten, weil Investoren Europa meiden.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

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October 13, 2026 03:56 ET (07:56 GMT)