Ifo-Umfrage - Corona-Krise halbierte Lernzeit der Schüler

Berlin (Reuters) - Kinder haben sich während der Corona-Krise einer Studie des Ifo-Instituts zufolge nur halb so lange mit der Schule beschäftigt wie sonst.

Die Zeit sank von 7,4 auf 3,6 Stunden pro Tag, geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage der Münchner Forscher unter 1099 Eltern hervor. Demnach haben 38 Prozent der Schüler höchstens zwei Stunden täglich gelernt, 74 Prozent maximal vier Stunden. Gleichzeitig verbrachten die Kinder und Jugendlichen mehr Zeit mit Fernsehen, Computerspielen und dem Handy: Hier gab es einen Anstieg von 4,0 auf 5,2 Stunden. Vor allem leistungsschwächere Schüler ersetzten Lernen durch passive Tätigkeiten.

"Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig es ist, dass wir unter Beachtung der Schutzmaßnahmen wieder zum normalen Schulunterricht zurückkehren", sagte Ludger Wößmann, der Leiter des Ifo-Zentrums für Bildungsökonomik. "Wo Schließungen unvermeidlich sind, sollten die Schulen direkt auf Online-Unterricht umstellen." Politiker diskutieren derzeit, unter welchen Bedingungen der Schulbetrieb nach den Sommerferien wieder aufgenommen werden kann. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob Maskenpflicht auch in den Klassen gelten soll oder nicht.

Die Eltern sehen die Entwicklung der vergangenen Monate mit Sorge. 64 Prozent denken, dass ihr Kind während der Corona-Zeit "viel weniger" gelernt hat. Gleichzeitig verstärkten sie ihr Engagement: Vor den Schulschließungen verbrachten sie im Durchschnitt eine halbe Stunde pro Tag gemeinsam mit ihrem Kind beim Lernen, während Corona verdoppelte sich dieser Wert auf gut eine Stunde. Gleichzeitig geben 38 Prozent der Eltern an, dass die Situation für ihr Kind oder für sie selbst eine große psychische Belastung brachte. So gaben 28 Prozent an, sie hätten sich mehr mit ihren Kindern gestritten als vorher.