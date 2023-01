Ifo-Umfrage: Deutsche Autobranche erholt sich

Wegen einer besseren Versorgung mit Vorprodukten hat sich die Geschäftslage der deutschen Autohersteller und ihrer Zulieferer am Ende des schwierigen Jahres 2022 aufgehellt. Die deutsche Autoindustrie insgesamt scheine heute besser aufgestellt zu sein als im Spätsommer 2022, kommentierte der Leiter des Ifo-Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien, Oliver Falck, die Unternehmensumfrage des Münchner Ifo-Instituts.

Demnach stieg im Dezember der entsprechende Indikator auf plus 1,5 Punkte, nachdem er im November noch bei minus 1,5 gelegen hatte. Im September hatte die Autobranche noch eine massiv einbrechende Ertragslage für das zweite Halbjahr erwartet. Allerdings bleiben die Erwartungen für die kommenden Monate zurückhaltend.

Bei den Autoherstellern kehrt allmählich die Zuversicht zurück: Die Nachfrage ist hier weniger zurückgegangen als im November und die Auftragslage hast sich stabilisiert hat. Außerdem sind die Unternehmen deutlich zufriedener mit ihrem Auftragsbestand. Alle Autobauer litten jedoch weiterhin unter zu wenigen Vorprodukten. Dadurch konnten einige Aufträge nicht abgearbeitet werden. Für die nächsten Monate erwarten sie, mehr produzieren zu können.

Die Situation unter den Zulieferern bleibt angespannt. Die Indikatoren für Lage und Geschäftserwartungen blieben auch im Dezember im negativen Bereich. Aber zumindest die Versorgung mit Vorprodukten entspannt sich geringfügig. Der Mangel an Halbleitern und anderen Teilen hat die Autoproduktion im vergangenen Jahr ausgebremst. Der Verband der Autoimporteure VDIK rechnet nach einem leichten Rückgang des deutschen Pkw-Marktes 2022 mit einer Erholung im neuen Jahr: Erwartet wird ein Plus von rund sechs Prozent auf 2,75 Millionen neue Pkw.

Continental-Aktie knackt Widerstand

Die Aktie von Continental war im vergangenen Jahr nicht nur einer der schwächsten Automobiltitel, sondern DAX-Aktien insgesamt. Seit Oktober erholt sich der Titel aber deutlich und hat auch schon die 200-Tagelinie (rot) überschritten. Seit Freitag wurde auch der Widerstand bei fast 64 Euro durchbrochen, unterstützt von einem steigenden MACD (Momentum). Der nächste größere Widerstand liegt bei knapp 73 Euro.

