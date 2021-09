Ifo-Umfrage: Zahl der Kurzarbeiter im August deutlich gesunken

MÜNCHEN (dpa-AFX) - In Deutschland ist die Zahl der Kurzarbeiter im August laut einer Umfrage des Ifo-Instituts deutlich gesunken. Es habe einen Rückgang auf 688 000 Personen gegeben, von zuvor 1,06 Millionen, teilte das Ifo-Institut am Freitag in München mit. Das Institut hat die Zahl auf Grundlage der monatlichen Konjunkturumfrage unter deutschen Unternehmen und anhand von Daten der Bundesagentur für Arbeit geschätzt.

Die Zahl der Kurzarbeiter liegt damit nach Einschätzung des Ifo-Instituts erstmals seit Beginn der Coronakrise unter einer Million. Den Anteil der abhängig Beschäftigten, die sich im August in Kurzarbeit befanden, schätzt das Ifo-Institut auf 2,0 Prozent. Im Juli habe der Anteil noch bei revidiert 3,2 Prozent gelegen, hieß es weiter in der Mitteilung.

Besonders betroffen von Kurzarbeit bleibt weiterhin das Gastgewerbe. Hier schätzen die Ifo-Experten den Anteil auf 10,1 Prozent, was 107 000 Personen entspreche. Allerdings ging die Zahl auch hier erheblich zurück, denn im Vormonat betrug der Wert noch revidiert 17,1 Prozent.

Wie aus der Ifo-Umfrage weiter hervorgeht, zeigen die aktuellen Material- und Lieferengpässe in den Industriebetrieben keine spürbaren Auswirkungen auf die Kurzarbeit. In der Industrie schätzt das Ifo-Institut den Anteil der Kurzarbeiter im August auf 2,7 Prozent, nach 4,2 Prozent im Monat zuvor./jkr/bgf/nas