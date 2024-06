Ifo: Untere Einkommen profitieren von Umstellung auf Steuergutschrift

BERLIN (Dow Jones)--Wenn der Grundfreibetrag in der Einkommensteuer komplett umgestellt würde auf eine Steuergutschrift, würden die unteren Einkommensgruppen nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung stärker davon profitieren, die Beschäftigung würde aber sinken. Das habe eine Modellrechnung des Instituts ergeben, die im Auftrag des Zentrums für neue Sozialpolitik (ZSP) erstellt worden sei, teilte das Ifo-Institut mit. "Freibeträge mindern für alle das Einkommen, das versteuert werden muss. Das führt dazu, dass die absoluten Steuervorteile in höheren Einkommensgruppen größer sind, weil dort die Grenzsteuersätze höher sind", sagte Ifo-Ökonom Andreas Peichl.

"Die Gutschriften dagegen sind direkte Abzüge von der Steuerzahlung und könnten auch auf untere Gruppen ausgeweitet werden, die bislang nichts von Freibeträgen haben, weil sie keine Einkommensteuer zahlen. Allerdings wären die Beschäftigungseffekte stark negativ", betonte der Leiter des Ifo-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen. Eine vollständige Umstellung auf Gutschriften wie in den USA sei im komplexen deutschen System nicht einfach, betonte Ko-Autor Maximilian Blömer aber. Viele Dinge griffen ineinander.

In dem Modell wird der Freibetrag von derzeit rund 11.000 Euro nach Angaben des Instituts auf null gesetzt und stattdessen eine Steuergutschrift ausgezahlt. So würde eine jährliche Gutschrift von 1.527 Euro dem Staat Mehreinnahmen von 84,4 Milliarden Euro bringen, eine von 4.581 Euro hingegen Mindereinnahmen von 107,2 Milliarden. Neutral wäre die komplette Umstellung auf Gutschrift laut den Angaben bei 2.820 Euro. "Eine aufkommensneutrale Umstellung auf Gutschriften würde aber dazu führen, dass deutlich weniger Menschen arbeiteten, etwa im Umfang von 550.000 Vollzeitstellen", so Blömer. "Obendrein würden 400.000 Personen den Arbeitsmarkt verlassen."

Der Grundfreibetrag sorge im Durchschnitt für eine Entlastung von mehr als 4.000 Euro jährlich (etwa 9,6 Prozent des verfügbaren Einkommens) je Haushalt. Die absolute Entlastung steige kontinuierlich mit dem zu versteuernden Einkommen. Relativ gesehen profitiere die Mittelschicht (drittes bis achtes Zehntel der Einkommen) bei Effekten von mehr als 10 Prozent auf das verfügbare Einkommen am stärksten von dem Grundfreibetrag, so das Ifo-Institut. Die absolute Entlastung von Paar-Haushalten sei im Vergleich zu jener der Haushalte mit nur einem Erwachsenen mehr als doppelt so hoch.

