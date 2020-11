Ifo: Unternehmen unsicher über weiteren Verlauf ihrer Geschäfte

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Unternehmen sind unsicher über den weiteren Verlauf ihrer Geschäfte. Das ergab eine neue Frage in der Umfrage des Ifo-Instituts, bei der die Unternehmen sagen sollten, ob es ihnen leicht oder schwer falle, die Entwicklung der Geschäftslage vorherzusagen.

Dieser neue Index Ifo-Geschäftsunsicherheit ergab für Oktober den Wert von 64,3 von maximal 100 Punkten. Zum Höhepunkt der Corona-Krise im April lag der Wert noch bei 73,8. Dennoch liegt der jüngste Wert höher als noch im Februar, als der Wert bei 55 lag, sagt der Leiter der Ifo-Befragungen, Klaus Wohlrabe.

Im Zeitraum seit April 2019 lief die neue Ifo-Geschäftsunsicherheit größtenteils gegenläufig zum Ifo-Geschäftsklima, so das Institut. Das neue Maß für die Geschäftsunsicherheit veröffentlicht das Ifo-Institut von nun an regelmäßig in seinen Pressemitteilungen zum Ifo-Geschäftsklima.

November 20, 2020 02:37 ET (07:37 GMT)