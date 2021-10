Ifo: Weniger Armut und hohe Kosten durch Kindergrundsicherung

BERLIN (Dow Jones)--Eine von den Grünen vorgeschlagene Kindergrundsicherung würde nach Berechnungen des Ifo Instituts unter hohen Kosten zu deutlich weniger Armut führen. Die Armutsrisikoquote könnte um etwa 3 Prozentpunkte sinken, wenn ärmere Familien im Gegenzug mit bis zu 33 Milliarden Euro vom Staat entlastet würden. Ifo hat das Gutachten im Auftrag der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen erstellt.

Ziel der von den Grünen vorgeschlagenen Kindergrundsicherung ist es, Familien besser zu stellen und den Bezug von Leistungen zu vereinfachen. Eine Kindergrundsicherung wird gerade in den Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP diskutiert.

Grundsätzlich erlaube das Konzept zur Kindergrundsicherung den Bezug von Sozialleistungen für Kinder stark zu vereinfachen, was insbesondere dadurch erreicht werde, dass die Leistungshöhe einfach zu berechnen sei, so das Urteil von Ifo. Auch würde es zu einer klaren Erhöhung der verfügbaren Einkommen von Familien mit Kindern kommen.

"Das Konzept setzt an der richtigen Stelle an: In Deutschland gibt es zu viele unterschiedliche Leistungen für Familien. Es ist sinnvoll, das widersprüchliche Nebeneinander zu begradigen", sagte Ifo-Forscher Maximilian Blömer. Kern der Reformidee der Grünen ist eine Zusammenlegung von unterschiedlichen Familienleistungen in eine Kindergrundsicherung. Dabei sollen die kinderbezogenen Leistungen vom Arbeitslosengeld II entkoppelt werden. Außerdem ist eine Erhöhung der Leistungen für niedrige und mittlere Einkommen vorgesehen.

Bei den Plänen müsse man allerdings aufpassen, dass das Einkommen der Eltern nicht zu stark angerechnet wird.

"Künftig hätte man nämlich zwei Leistungen - einmal die Kindergrundsicherung und dann die Hartz-IV-Regelsätze für Eltern. Das muss gut aufeinander abgestimmt werden", sagte Blömer weiter.

Insgesamt zeige sich bei den Plänen ein potentiell starker Einkommenseffekt. Die unmittelbaren Kosten für die öffentliche Hand liegen laut Ifo bei 17 bis 25 Milliarden Euro jährlich.

Durch die Kindergrundsicherung könne ein gegebenes Konsumniveau auch bei geringerem Erwerbseinkommen erzielt werden, was wiederum der disponiblen Zeit für die Familie zugutekommen könnte, so Ifo. Dies erhöhe jedoch die fiskalischen Kosten der Kindergrundsicherung je nach Reformvariante auf 27 bis 34 Milliarden Euro, da Einnahmen bei der Einkommenssteuer und den Sozialversicherungen wegfallen, errechnete das Institut.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2021 04:21 ET (08:21 GMT)