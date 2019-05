IfW: Europa muss sich im Handelsstreit mit USA seiner Stärke bewusst sein

BERLIN (Dow Jones)--Europa muss sich im Handelsstreit mit den USA nach Einschätzung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) seiner Stärke bewusst sein. "Wir haben in Europa auch sehr viel mehr in der Hand, um einer weiteren handelspolitischen Aggression der Amerikaner etwas entgegenzusetzen. Ich denke, dieser Stärke muss man sich in Europa auch bewusst sein", sagte IfW-Präsident Gabriel Felbermayr dem Deutschlandfunk.

Es sei wichtig gewesen, dass Europa im letzten Jahr auf die Stahl- und Aluminiumzölle der Amerikaner mit Gegenmaßnahmen reagiert habe. "Das hat den Trump vielleicht auch überrascht, dass Europa da durchaus in der Lage ist, gegenzuhalten", so der IfW-Präsident "Wir müssen diese Glaubwürdigkeit weiter aufrechterhalten."

Felbermayr wies darauf hin, dass die Amerikaner im vergangenen Jahr ein Handelsdefizit mit China von 419 Milliarden Dollar eingefahren, während die Bilanz mit Europa, wenn man Güter und Dienstleistungen mit einbeziehe, eher ausgeglichen sei. Die USA hat am Freitag Zölle auf chinesische Waren im Umfang von 10 auf 25 Prozent erhöht.