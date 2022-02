IfW warnt vor Risiken durch Mindestlohnerhöhung

Von Andreas Kißler

KIEL/BERLIN (Dow Jones)--Das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) rechnet aufgrund der geplanten Erhöhung des Mindestlohns in Deutschland auf 12 Euro je Stunde damit, dass die Risiken für die Beschäftigung steigen, die Armut aber kaum sinkt. "Die kräftige Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro wird voraussichtlich größere Folgen haben als seine Einführung 2015", sagte IfW-Arbeitsmarktexperte Dominik Groll im Vorfeld eines vom Kabinett erwarteten Beschlusses.

"Bei einem so hohen Mindestlohn steigt die Gefahr, dass es zum Abbau von Beschäftigung in den betroffenen Lohnbereichen kommt." Das gelte selbst dort, wo Arbeitgeber relativ großen Lohnsetzungsspielraum hätten, also Arbeitnehmern gegenüber Marktmacht besäßen. Gleichzeitig werde der höhere Mindestlohn "kaum zum Abbau von Armut oder sozialer Ungleichheit führen", sagte der Ökonom voraus. "Ein Mindestlohn kann den weitaus größten Teil der von Armut gefährdeten Personen nicht erreichen, das sind vor allem Rentner, Selbstständige, Arbeitslose oder Teilzeitbeschäftigte."

Nur ein relativ kleiner Teil der Niedriglohnbezieher lebe in Haushalten nahe der Armutsgrenze, deutlich mehr dagegen in Haushalten mit mittleren oder hohen Einkommen. "Das Versprechen eines deutlich höheren Mindestlohns klingt verlockend, arbeits- und sozialpolitisch dürfte die Steigerung aber ihre versprochene Wirkung verfehlen", konstatierte Groll.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2022 03:12 ET (08:12 GMT)