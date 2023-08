IfW: Welthandel trübt sich ein

BERLIN (Dow Jones)--Der Welthandel zeigt sich laut jüngstem Datenupdate des Kiel Trade Indicator im Juli "durchweg negativ". Demnach dürfte der Welthandel preis- und saisonbereinigt im Vergleich zum Vormonat um 1,6 Prozent sinken. Für Deutschland liegen die Werte des Kiel Trade Indicator sowohl für Exporte mit minus 0,4 Prozent als auch Importe mit minus 1,2 Prozent im roten Bereich, wie das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) mitteilte. Gleiches gelte in noch etwas stärkerem Maße für die EU-Exporte mit minus 1,6 Prozent und -Importe mit minus 1,5 Prozent.

"Die konjunkturelle Eintrübung hat Europa fest im Griff, in den wirtschaftlich stärksten Ländern Deutschland und Frankreich war die Stimmung in den Unternehmen in den letzten zehn Jahren nur im Pandemiejahr 2020 noch schlechter, das macht sich jetzt auch in den Handelszahlen bemerkbar", sagte der Leiter des Kiel Trade Indicator, Vincent Stamer. "Die Einschränkungen im Panamakanal durch das Niedrigwasser sind dagegen für Europa nahezu folgenlos, zu gering ist die Bedeutung der Handelsroute. Durch die Havarie in der Nordsee waren überhaupt keine Einschränkungen für den Seeverkehr zu beobachten."

Den im Vergleich kräftigsten Rückgang verzeichnen die USA bei den Exporten mit minus 3,7 Prozent, auch die Importe sind mit minus 0,8 Prozent negativ. "Im Gegensatz zu Europa zeichnet sich für Nordamerika eine konjunkturelle Bodenbildung im Stimmungsbild der Unternehmen ab, trotz ebenfalls schlechter Handelszahlen im Juli ist der Ausblick für die USA daher grundsätzlich besser", so Stamer. Bei Chinas Handel ist laut den Daten nach dem Aufwärtstrend der vergangenen Monate ein Rücksetzer zu beobachten, die Exporte liegen mit minus 1,6 Prozent und die Importe mit minus 0,7 Prozent im roten Bereich. "China importiert inflationsbereinigt spürbar weniger Waren aus der Welt als in der Boomphase 2021", konstatierte Stamer.

Ins Bild der schwachen Handelszahlen im Juli passe die leicht rückläufige Aktivität auf den Weltmeeren. Die Menge an verschifften Standardcontainern sank laut IfW auf rund 13,7 Millionen und damit um 1 Prozent unter ihr Zwischenhoch vom Mai und nunmehr 4 Prozent unter ihr Allzeithoch vom Frühjahr 2022. Die Staus in der Containerschifffahrt gingen leicht zurück, und die Menge an verschifften Waren im Roten Meer, der wichtigsten Seehandelsroute zwischen Europa und Asien, sinke um rund 50.000 Standardcontainer und liege damit rund 13 Prozent unter dem eigentlich zu erwartenden Wert.

August 07, 2023