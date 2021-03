IG BAU befürwortet Schnelltests auf Baustellen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Industrie-Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) befürwortet mögliche Schnelltests auch für Baustellenmitarbeiter. "Jeder Corona-Schnelltest hilft, eine Infektion zu erkennen", sagte der IG-BAU-Vorsitzende Robert Feiger der Deutschen Presse-Agentur. "Gerade auch auf dem Bau sollten Schnelltests möglichst zügig und breit zum Einsatz kommen. Denn die Arbeiten auf dem Bau laufen auf Hochtouren weiter."

Die Umsetzung sei "Sache der Chefs", erklärte Feiger. "Die Bauunternehmen müssen für Schnelltests sorgen - schon im eigenen Interesse, um das Infektionsrisiko ihrer Beschäftigten so gering wie möglich zu halten."

Die Bundesregierung strebt trotz steigender Inzidenzwerte und Neuinfektionen erste Lockerungen an und sieht dafür vor allem Schnell- und Selbsttests als wichtigen Baustein. "Schnell- und Selbsttests sind mit guter Genauigkeit in der Lage festzustellen, ob jemand aufgrund einer akuten COVID-19-Infektion aktuell ansteckend ist", heißt es in einem Entwurf vom Dienstag für die Bund-Länder-Gespräche am Mittwoch. "In den kommenden Wochen und Monaten, bis allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht werden konnte, stellen regelmäßige Corona-Tests einen wichtigen Baustein dar, um mehr Normalität und sichere Kontakte zu ermöglichen", steht dort weiter.

Demnach sollen auch die Unternehmen verpflichtet werden, "ihren in Präsenz Beschäftigten pro Woche das Angebot von mindestens" ein bis zwei kostenlosen Schnelltests einschließlich einer Bescheinigung über das Testergebnis zu machen./ceb/jap/kll/maa/DP/zb