USD-CAD: Marke bei 1,30 CAD muss fallen

Infolgedessen fielen die Trendgerade bei 1,3022 CAD sowie die psychologische Marke bei 1,3000 CAD der Angebotsseite in die Hände. Allerdings kann die horizontale Trendlinie bei 1,2834 CAD dem Abgabedruck bislang standhalten.

Der Grund für das plötzliche Ende des Vormarschs ist unter anderem bei den Indikatoren bzw. Oszillatoren zu finden. Sowohl beim MACD als auch beim Relative-Stärke-Index (RSI) waren negative Divergenzen zu beobachten. Zudem hatte der Letzt genannte Oszillator eine überkaufte Situation signalisiert. Der Extrembereich wurde mittlerweile nach unten verlassen.

Loonie auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

Warum der USD-CAD zuletzt Probleme hatte, den Kursbereich bei 1,3000 USD zu bezwingen, ist gut im Monatschart zu erkennen. Hier hat es das Währungspaar mit zwei betonharten Widerständen zu tun. Zuerst zu nennen ist die waagerechte Trendlinie bei 1,3006/1,3038 CAD, die ihren Ursprung im Jahr 2003 hat. Der seit Januar 2016 intakte Abwärtstrend bei aktuell 1,3035 CAD konnte zuletzt ebenfalls nicht überschritten werden. Dagegen wurden der einfache 12-Monats-Durchschnitt bei aktuell 1,2831 CAD sowie der seit September 2012 vorherrschende Aufwärtstrend bei zurzeit 1,2850 CAD zurückerobert. Ein entsprechender Monatsschlusskurs sollte jedoch noch abgewartet werden.

Loonie auf Monatsbasis

Quelle: IG Handelsplattform

Der Inhalt dieses Artikels stellt keine Finanzanalyse dar. Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegen. Diese Werbemitteilung wird Ihnen von IG Markets Limited (IG) zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um die unverbindliche Meinung und Markteinschätzung, welche eine individuelle Anlageberatung nicht ersetzen kann. Die Inhalte werden von IG nach erforderlicher Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit erstellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder sonstigem Handel von Contracts for Difference (CFDs) der genannten Investmenttitel dar. Der Inhalt dieser Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung bzw. -empfehlung dar. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bevor Sie aufgrund von Informationen dieser Publikation handeln, sollten Sie weiteren Rat bei einem Finanzberater oder Finanzfachmann einholen. IG besitzt gem. WpHG §34 weder Long noch Short Positionen in den erwähnten Titeln oder dergleichen Finanzinstrumente auf die besprochenen Titel. Mitwirkende Personen können im Besitz der besprochenen Finanzinstrumente sein. Dadurch entsteht grundsätzlich die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes. Die Informationen und Daten in den besprochenen Finanzinstrumenten stammen aus zuverlässigen Quellen, jedoch übernimmt IG keine Gewähr bezüglich der Korrektheit und Vollständigkeit der wiedergegebenen Informationen und Daten.

Risikohinweis: Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen. CFDs sind Finanzprodukte mit Hebelwirkung. Der Handel mit CFDs birgt ein hohes Risiko und kann nicht für jeden Anleger angemessen sein. Der Handel mit CFDs kann nicht nur zum Totalverlust Ihres eingesetzten Kapitals führen, sondern auch darüber hinausgehende Verluste nach sich ziehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich ggfs. von unabhängiger Seite beraten.

Christian Henke, Senior Marktanalyst IG

Herr Henke ist seit 2001 im Finanzsektor tätig und hat sich bereits seit dem Studium der Betriebswirtschaft für das Thema Technische Analyse interessiert. Nach seinem Abschluss zum Certified Financial Technician (CFTe) arbeitete Herr Henke als Aktienanalyst bei einer renommierten Bank in Düsseldorf. Neben der klassischen Chartanalyse gehören die Point & Figure Methode, gleitende Durchschnitte sowie Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: xxx, xxx