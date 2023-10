IG Metall: Anstrengungen der Arbeitgeber bei Integration ausbaufähig

BERLIN (dpa-AFX) - Arbeitgeber könnten aus Sicht der Gewerkschaft IG Metall mehr für die Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt tun. Die entsprechenden Anstrengungen der Unternehmen seien "sehr ausbaufähig", teilte die Gewerkschaft der Deutschen Presse-Agentur mit. "Zwar werden Arbeitskräfte an vielen Stellen gesucht, auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit wird dabei aber zu wenig Wert gelegt", hieß es. Die Gewerkschaft könne sich deshalb in den Betrieben eine Art Integrationsbeauftragten vorstellen, der sich um die Belange von Geflüchteten kümmere.

An diesem Mittwoch organisieren das Berliner Jobcenter, die Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK) sowie die Handwerkskammer des Landes eine Jobmesse in der Hauptstadt speziell für Geflüchtete. "Ziel ist es, als Berliner Jobcenter, Kammern und Arbeitgebern gemeinsam die berufliche Integration und persönliche Entwicklung geflüchteter Menschen zu ermöglichen" heißt es in der Ankündigung./maa/DP/zb