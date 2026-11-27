BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Tarifeinigung in der Metall- und Elektroindustrie hat die IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner möglich werdende Abweichungen bei der 35-Stunden-Woche verteidigt. "Das ist ein schwieriger Abschluss in echt richtig, richtig stürmischen Zeiten, aber da stecken eine Menge Chancen drin", sagte sie im ZDF-"Morgenmagazin". Sie habe nach dem Abschluss gemischte Gefühle, sagte Benner, sprach zugleich aber von "Chancen nach vorne für Investitionen".

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Die 35 Stunden, so wie sie im Moment in den Tarifverträgen stünden, blieben in dieser Form. Schon seit 2004 gebe es Abweichungsmöglichkeiten für Unternehmen, die in der Krise seien. Jetzt gehe es um solche bei Neuinvestitionen - "unter wirklich ganz, ganz klar definierten Bedingungen", so Benner.

Obergrenze von 8 Prozent

Die IG Metall hatte optionalen und zeitlich begrenzten Abweichungen vom Flächentarifvertrag mit der 35-Stunden-Woche zugestimmt. Unbezahlte Mehrarbeit und Lohnverzicht sollen in einzelnen Unternehmen zeitlich begrenzt möglich sein, um zukunftsträchtige Investitionen mit Arbeitnehmerbeiträgen zu stützen, wie Gewerkschaft und Arbeitgeber nach einem Verhandlungsmarathon in Mannheim mitgeteilt hatten. Dafür wurde eine Obergrenze von 8 Prozent der tariflichen Entgelte der Beschäftigten festgelegt.

Zudem vereinbarten die Tarifpartner für die rund 1,7 Millionen Beschäftigten der Tarifgebiete NRW und Baden-Württemberg bei einer Laufzeit von 25 Monaten Gehaltserhöhungen von 4,3 Prozent in zwei Stufen. Dazu kommt noch eine Einmalzahlung im März 2027.

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Arbeitgeberpräsident Udo Dinglreiter nannte den Abschluss einen "großen Wurf". Der neue Tarifvertrag solle und könne einen wichtigen Beitrag zu den erhofften Investitionen leisten. Der Gesamtmetall-Chef sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": "Wir sind ein Hochlohnland. Unternehmen müssen sich immer fragen, wo ein Produkt künftig produziert werden kann, um wettbewerbsfähig zu sein. Wenn die Beschäftigten zeitlich begrenzt einen Beitrag leisten, sinken die Kosten und die Investitionen rechnen sich."

Maschinenbau skeptisch

Mit dem Maschinenbauverband VDMA zeigte sich ein wichtiger Teil der Industrie skeptisch über den neuen Tarifvertrag, der Unternehmen bei zukunftsgerichteten Investitionen Einsparungen über Arbeitnehmerbeiträge bringen soll. Das dürfte denen wenig helfen, die Entlastung am dringendsten bräuchten, erklärte Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann. Er sagte: "Wer wirtschaftlich bereits stark unter Druck steht, braucht schnell nutzbaren Spielraum und keine komplizierten Verfahren mit zusätzlichen Bedingungen." Auch die dauerhaften Lohnerhöhungen um mehr als 4 Prozent seien für viele Betriebe schwer zu verkraften./thn/DP/zb