IG Metall fordert genaue Prüfung von Thyssen/Tata-JV

Düsseldorf (Reuters) - Die IG Metall hat das Management von Thyssenkrupp dazu aufgefordert, ohne Zeitdruck die Pläne einer Stahlfusion mit Tata Steel unter die Lupe zu nehmen.

"Die Komplexität dieser Fusion erfordert zwingend eine genaueste Prüfung aller Sachverhalte", sagte der stellvertretende Aufsichtsratschef von Thyssenkrupp, Markus Grolms, am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Die Beschäftigten müssen darauf vertrauen können, dass das mit großer Sorgfalt geschieht." Entscheidend sei, dass das Joint Venture am Ende erfolgreich als Gemeinschaftsunternehmen geführt werden könne. Wichtig sei, dass die gleichen Regeln gelten, sagte der IG Metall-Vertreter im Aufsichtsrat von Thyssenkrupp Steel Europe, Detlef Wetzel. "Wir werden keine schlechteren Bedingungen für die deutschen Standorte hinnehmen."

Das Kontrollgremium des Konzerns war zuvor zu einer außerordentlichen Sitzung zusammengekommen. Die Arbeitnehmervertreter befürchten, dass sie wegen der Zusagen von Tata an den niederländischen Standort Ijmuiden am Ende die Zeche für Verluste in dem britischen Tata-Werk zahlen müssen.