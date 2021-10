IG Metall fordert sozial-ökologischen Wandel

BERLIN (dpa-AFX) - Die IG Metall hat am Freitag in mehreren deutschen Städten für einen sozial-ökologischen Wandel der Industrie demonstriert. Insgesamt seien mehr als 50 000 Gewerkschafter in über 50 Städten auf die Straße gegangen, teilte die IG Metall in Frankfurt mit. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann forderte die möglichen Ampelpartner SPD, Grüne und FDP auf, Schritte zu einer sozialen, ökologischen und demokratischen Transformation zu gehen. "Wir brauchen erhebliche Zukunftsinvestitionen", sagte Hofmann der Deutschen Presse-Agentur.

Bei einer zentralen Kundgebung nahe des Berliner Reichstagsgebäudes sagte der Gewerkschaftsvorsitzende vor demonstrierenden Beschäftigten, dass in den kommenden zehn Jahren dafür 500 Milliarden Euro nötig seien. Zum Beispiel beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos seien nun schnelle sichtbare Fortschritte gefragt. "Wir haben die Schnauze voll von Masterplänen", sagte Hofmann. Vage Programme und Lippenbekenntnisse brächten keinen Aufbruch.

Die IG Metall forderte eine tragfähige Perspektive für zukunftsfähige Arbeitsplätze an den Standorten, die von der technologischen Transformation besonders betroffen sind. Nötig seien eine Qualifizierungsoffensive und gute Ausbildung vor Ort./bw/DP/eas