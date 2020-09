IG Metall fordert von Politik Zukunftssicherung für Maschinenbau

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Gewerkschaft IG Metall forderte eine aktive und strategisch ausgerichtete Industriepolitik, um die Zukunft des Maschinen- und Anlagenbaus zu sichern.

"Der Maschinen- und Anlagenbau steht vor enormen Herausforderungen. Zwar sind leichte Anzeichen für Verbesserungen in Sicht, aber die Corona-Krise setzt Unternehmen und Beschäftigten weiterhin deutlich zu", erklärte die IG Metall anlässlich ihrer Maschinenbaukonferenz. Es werde noch lange dauern, bis die Branche das Vorkrisenniveau erreicht habe, dennoch müsse sie sich weiterhin dem Transformationsprozess stellen.

"Die Politik ist nun gefordert, die Weichen zu stellen, um die Zukunft für Deutschlands größte Industriebranche und ihre rund eine Million Beschäftigte zu sichern. Es braucht eine aktive und strategisch ausgelegte Industriepolitik für Deutschland und die Europäische Union", forderte die IG Metall.

Investitionen in Menschen, Anlagen sowie Forschung und Entwicklung seien zentral, ebenso wie gelebte Mitbestimmung, gute berufliche Aus-und Weiterbildung und soziale Sicherheit entscheidend für die Beschäftigten seien.

Mehr als ein Drittel erwartet sinkende Beschäftigungszahlen

Eine Umfrage der IG Metall unter 600 Betriebsräten der Branche ergab, dass die Beschäftigten die Lasten der Krise tragen müssen. 37 Prozent der Befragten schätzen, dass die Anzahl der Beschäftigten in der Branche in den nächsten sechs Monaten sinken wird, jeder fünfte der Befragten rechnet sogar mit Entlassungen. Bei der ersten Befragung im Juni lag diese Zahl noch bei 12,5 Prozent, die Beschäftigten hätten also zunehmend Anlass zur Sorge. Besonders dramatisch sei, dass 35 Prozent der Betriebe gegenüber 2019 ihre Ausbildungsplätze reduziert hätten.

All dies zeige, dass die Unternehmen alte Fehler begehen. "Sie drehen kurzfristig an der Kostenschraube, statt langfristig ihre dringend benötigten qualifizierten Fachkräfte zu halten oder solche auszubilden", kritisierte die IG Metall. Auch Verlagerungen sind in den Betrieben laut Umfrage in 23 Prozent der Betriebe Thema, eine Steigerung von 6 Prozentpunkten gegenüber Juni. In einer Krise, die deutlich gemacht habe, wie zentral Wertschöpfung vor Ort ist, sei dies "ein falsches Signal", so die Gewerkschaft.

