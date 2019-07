IG Metall kritisiert ams für das Vorgehen bei OSRAM massiv

Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Die IG Metall kritisiert mit ungewöhnlich scharfen Worten das Vorgehen des österreichischen Sensorenherstellers AMS bei Osram. "Hier wird mit der Überlebensfähigkeit von zwei Unternehmen und den damit verbundenen Arbeitsplätzen verantwortungslos gezockt", sagte Vorstandsmitglied Jürgen Kerner in einer Stellungnahme. Er reagierte damit auf Überlegungen von AMS, Osram mit finanzieller Hilfe von außen zu übernehmen.

Ein solches Gebot käme in Konflikt mit einer Tenderofferte der Finanzinvestoren Bain und Carlyle, die bereits läuft und auch von den Arbeitnehmern unterstützt wird. Bain und Carlyle haben versprochen, Osram in seiner jetzigen Form zu erhalten und weiterzuentwickeln. Die IG Metall würde sich dem Versuch einer feindlichen Übernahme von AMS "vehement widersetzen", heißt es in der Stellungnahme weiter.

Kerner nannte die strategische Logik des Vorhabens von AMS "nicht überzeugend" und die Finanzierung vor dem Hintergrund der aktuellen Marktentwicklung sogar "absolut unverantwortlich".

Das IG-Metall-Vorstandsmitglied, das selbst nicht Aufsichtsratsmitglied bei Osram ist, sieht Anzeichen dafür, dass AMS den Münchner Lichtkonzern nach einer Übernahme zerschlagen und massiv Personal abbauen würde, um Synergien zu erzielen. "Wir erachten die gesamte Vorgehensweise als höchst fragwürdig", sagte Kerner.

Osram hatte vor gut einer Woche das Interesse von AMS an dem Lichtkonzern öffentlich gemacht. Der Infineon-Wettbewerber aus der Steiermark, der deutlich kleiner ist als Osram, hatte daraufhin einen Rückzieher gemacht. Am Montag bei Vorlage der Halbjahreszahlen hieß es jedoch, "eine mögliche Transaktion" werde weiter geprüft, nachdem "finanzielle Partner" bestätigt hätten, "dass AMS eine umsichtig strukturierte Finanzierungszusage für eine derartige potentielle Transaktion arrangieren kann".

