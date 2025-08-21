IG Metall kritisiert Blumes Doppelrolle bei VW und Porsche
Werte in diesem Artikel
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die IG Metall zweifelt daran, dass Oliver Blume auf Dauer zugleich an der Spitze von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) und Porsche stehen kann. "Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand dauerhaft auf zwei solch großen Hochzeiten gleichzeitig tanzen will", sagte Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, der Deutschen Presse-Agentur.
Über Blumes Zukunft wird derzeit spekuliert. Im Raum steht das Szenario, dass sich Blume aus dem Vorstand bei Porsche zurückziehen und sich auf die Führung von Volkswagen konzentrieren könnte. Porsche und die Eigentümerfamilien wollten sich nicht zu den Gerüchten äußern.
Blume führt Porsche seit 2015 und behielt diese Position auch, nachdem er sieben Jahre später Herbert Diess als Vorstandsvorsitzenden bei Volkswagen abgelöst hatte./kge/DP/stw
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Volkswagen (VW) vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
