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IG Metall kündigt 24-Stunden-Warnstreiks an

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die IG Metall hat 24-stündige Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie angekündigt. Damit reagiert die Gewerkschaft nach eigenen Angaben auf die Verweigerungshaltung der Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde und weitet den Protest der Beschäftigten deutlich aus. Zuvor hatten bereits 464.000 Beschäftigte mit stundenweisen Warnstreiks bundesweit Druck für mehr Geld und eine sichere Zukunft gemacht. "Die Arbeitgeber wollen diese Tarifrunde zu einem Grundsatzstreit machen: Es geht längst nicht mehr nur um Geld und Jobs, sondern um die Frage, ob tarifliche Standards, Mitbestimmung und verlässliche Regeln auch künftig gelten", sagte die Erste Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner.

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Die IG Metall fordert 5 Prozent mehr Geld und tritt ein für eine tarifliche Zukunftssicherung, eine Gewinnbeteiligung sowie eine soziale Komponente für Beschäftigte unterer Entgeltgruppen. Die Arbeitgeber bieten bislang eine streichbare Einmalzahlung von ein paar Hundert Euro sowie eine Entgelterhöhung von 1,3 Prozent im Sommer 2028 an.

Mit dem Beschluss des Vorstands können nun Beschäftigte zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen werden. Zuvor müssen die IG Metall-Mitglieder in den Betrieben darüber abstimmen. Gewerkschaftsmitglieder erhalten für den Lohnausfall eine Streikunterstützung der IG Metall. Zu genaueren Planungen macht die IG Metall keine Angaben. Eine vierte Verhandlungsrunde für die Metall- und Elektroindustrie ist bisher nicht vereinbart.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 08:54 ET (13:54 GMT)

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