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IG Metall

Volkswagen-Aktie gefragt: VW kündigt fast alle Tarifverträge

Volkswagen-Aktie gefragt: VW kündigt fast alle Tarifverträge

Im Ringen um schärfere Sparmaßnahmen hat Volkswagen eine Reihe von Tarifverträgen gekündigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
72.00 EUR 0.60 EUR 0.84 %
Charts | News | Analysen

Aus Sicht des Unternehmens seien verschiedene Regelungen in diesen Verträgen mit Blick auf den aktuellen Kostendruck anzupassen, teilte der Autohersteller Volkswagen in Hannover mit. Nach IG-Metall-Angaben handelt es sich um zehn Tarifverträge, darunter ist auch der wichtige Manteltarifvertrag.

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Die VW-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,41 Prozent auf 72,04 Euro.

HANNOVER (dpa-AFX)

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com, josefkubes / Shutterstock.com

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG

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