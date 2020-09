IG Metall: Von Autogipfel geht gutes Signal aus

BERLIN (dpa-AFX) - Aus Sicht der Gewerkschaft IG Metall geht vom Autogipfel ein "gutes Signal" aus. Der Erste Vorsitzende Jörg Hofmann sagte am Mittwoch: "Die Bundesregierung hat die schwierige Situation in der Zulieferindustrie wahrgenommen und versucht, Lösungen zu finden. Unser Vorschlag, Transformationsfonds einzurichten, mit denen das Eigenkapital kleiner und mittlerer Zulieferer gestärkt werden kann, wird jetzt bearbeitet." Dies wäre ein wesentlicher Beitrag zu einer erfolgreichen Transformation, denn damit würden die Unternehmen in die Lage versetzt, in Innovationen zu investieren und damit für die Zukunft Beschäftigung zu sichern, so Hofmann.

Auch der Vorschlag der Gewerkschaft, regionale "Transformationscluster" einzurichten, gehe in die Bearbeitung. "Damit soll in Regionen, die heute aufgrund einer Vielzahl von Zulieferbetrieben in großer Abhängigkeit vom Verbrennungsmotor stehen, aktive regionale Strukturpolitik betrieben werden. Auch dies könnte ein wesentlicher Beitrag sein, um die deutsche Leitbranche ökologisch und sozial zu transformieren."

Politik und Wirtschaft hatten bei dem Spitzengespräch am Dienstagabend vereinbart, zu prüfen, ob und gegebenenfalls wie ein "marktwirtschaftliches Konzept" zur Stärkung des Eigenkapitals vor allem von Zulieferunternehmen entwickelt werden kann. Vor allem Zulieferer sind in der Corona-Krise unter Druck geraten./hoe/DP/nas