IG Metall: Warnstreik legt Hamburger Airbus-Werk still
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HAMBURG (dpa-AFX) - Nach Gewerkschaftsangaben hat ein Warnstreik das Airbus (Airbus SE)-Werk in Hamburg-Finkenwerder weitgehend stillgelegt. Das teilte ein Sprecher der IG Metall Küste mit. Hintergrund der Aktion waren Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie. Der Flugzeugbauer Airbus äußerte sich auf Anfrage nicht zu dem Warnstreik.
Emanuel Glass, ein Geschäftsführer der IG Metall Region Hamburg, sagte, lediglich 600 Mitarbeiter von Airbus hätten die Arbeit aufgenommen. Der Flugzeugbauer beschäftigte nach eigenen Angaben 2024 an dem Standort rund 18.000 Mitarbeiter. Jüngere Zahlen lagen nicht vor.
Wie auf einem Bild zu sehen war, blockierten Gewerkschafter ein Werkstor mit Bauzäunen. Nach Angaben der IG Metall Küste galt während des 24-stündigen Warnstreiks eine Notvereinbarung, die regelte, dass bestimmte Beschäftigte wie Feuerwehrleute die Arbeit nicht einstellten.
Die IG Metall Küste hatte auch Mitarbeiter von Airbus an den anderen norddeutschen Standorten zu Warnstreiks aufgerufen./lkm/DP/stk
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