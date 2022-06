IG Metall will Lohnplus in Korridor von 7 bis 8 Prozent

FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Tarifrunde für die Beschäftigten in der deutschen Metall- und Elektroindustrie will die IG Metall 7 bis 8 Prozent mehr Geld fordern. Eine entsprechende Empfehlung beschloss der Gewerkschaftsvorstand, wie der Erste Vorsitzende Jörg Hofmann am Montag in Frankfurt sagte./mar/maa/DP/mis

